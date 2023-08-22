22 Ağustos 2023, Salı
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Gelecek Partisi'nden CHP'ye bir rest daha! Memnun etmek zorunda değiliz
CHP sıralarından milletvekili seçilerek Meclis'e girmeye hak kazanan Gelecek Partili isimlerden "ihanet" açıklamaları geliyor. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, CHP seçmenini mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi. CHP'li birçok ismi ittifak uğruna "heba" eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu manzara karşısında nasıl bir tavır takınacağı büyük konusu oldu.