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Geçmişten günümüze Bağcılar! En büyük 5. ilçenin bilinmeyen tarihi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:31
İstanbul'un en kalabalık 5. ilçesi Bağcılara gideceğiz şimdi de. Gerçek belediyecilik anlayışı Bağcılar'a neler kazandırdı? Büyük dönüşüm geçiren ilçeye şimdi beraber bakalım.
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