05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan A Haber'de
Gazze’yi nasıl bir süreç bekliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan A Haber’de

Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 10:49
Yeni işgal planı mı, barışa ilk adım mı? Gazze'de barış bu kez mümkün mü? TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’yi nasıl bir süreç bekliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan A Haber’de
Gazze’yi nasıl bir süreç bekliyor?
Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidecek
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
Tartışmaların gölgesinde CHP’nin bolu kampı
Tartışmaların gölgesinde CHP'nin bolu kampı
Hamas ve İsrail 6 Ekim’de Mısır’da görüşecek
Hamas ve İsrail 6 Ekim'de Mısır'da görüşecek
Trump’ın Gazze planı nasıl işleyecek?
Trump'ın Gazze planı nasıl işleyecek?
Bu görüntüler sadece A Haber’de
Bu görüntüler sadece A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan 81 ildeki tüm kadınlara Gazze İçin Sessiz Çığlık etkinliğine davet
Başkan Erdoğan'dan 81 ildeki tüm kadınlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Sumud Filosu aktivisti A Haber’e konuştu! 72 saat boyunca işkence ve eziyet gördük
Sumud Filosu aktivisti A Haber’e konuştu! “72 saat boyunca işkence ve eziyet gördük”
Trump katil Bibi’den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis
Trump katil Bibi'den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis
Netanyahu: Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak
Netanyahu: Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak
İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
"İsrail ilk çekilme hattını kabul etti"
Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular
"Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular"
Daha Fazla Video Göster