05 Ekim 2025, Pazar
CHP’nin adayı Mansur Yavaş mı olacak? Nasıl bir değişiklik bekleniyor? Tartışmaların gölgesinde Bolu kampı...
Bu haber midenizi bulandırabilir! Kebaba ne varsa koymuşlar! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Ölüme ramak kala! Kıl payı böyle kurtuldular
Gökten dron yağdı!
Gazze müzakerelerinin adresi belli oldu! İsrail açıkladı: Görüşme sorunsuz ilerlerse...
Polisten kaçarken kaza yaptılar! Kaçtıkları polis canlarını böyle kurtardı
Görünmeyen cephe: Telefonlarımızdaki işgal! İsrail teknolojiyi silaha çevirdi
Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan A Haber'de
Giriş: 05.10.2025 10:49
Yeni işgal planı mı, barışa ilk adım mı? Gazze'de barış bu kez mümkün mü? TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'yi nasıl bir süreç bekliyor?
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
Tartışmaların gölgesinde CHP'nin bolu kampı
Hamas ve İsrail 6 Ekim'de Mısır'da görüşecek
Trump'ın Gazze planı nasıl işleyecek?
Bu görüntüler sadece A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan 81 ildeki tüm kadınlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Sumud Filosu aktivisti A Haber’e konuştu! “72 saat boyunca işkence ve eziyet gördük”
Trump katil Bibi'den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis
Netanyahu: Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak
"İsrail ilk çekilme hattını kabul etti"
"Köpek muamelesi yapar gibi kafeslere doldurdular"
