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Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 11:53
Türkiye'nin Gazze'ye yardımları sürüyor. Son olarak bir yardım uçağı daha Mısır'a indi.
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