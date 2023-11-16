16 Kasım 2023, Perşembe
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Gazze'ye yardım eli! Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Temasları sonrası Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları da ziyaret etti. Ayrıca Mısır'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız" dedi. Basına bir açıklama daha yapan Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söyledi.