Gazze’ye uzanan yolda insan seli! Tarihi anlar A Haber ekranlarında

İsrail’in soykırımından kaçarak Gazze’nin kuzeyinden güneyine göç eden binlerce insana ateşkes anlaşmasından sonra İsrail birliklerinin çekilmesiyle birlikte kuzeye doğru sahil hattından yürümeye başladı. O tarihi anlar A Haber ekranlarına yansırken Gazze sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı. A Haber canlı yayınına katılan dış politika uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı hem Gazze’ye dönüşü hem insani boyutu hem uluslararası hukuk boyunu değerlendirirken Gazze’de istikrarın ve kalıcı barışın sağlanması için Gazze görev gücünün önemine vurgu yaptı.

