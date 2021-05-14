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Gazze'ye kara harekatı mümkün mü? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: İsrail'in en büyük korkulu rüyası...

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 12:53
Güncelleme:14.05.2021 14:37
Son dakika haberi... Kara harekatı açıklaması ne anlama geliyor? Nasıl bir kargaşa yaşanıyor? İşgalci İsrail kara harekatı yapar mı? Kara harekatı başladı mı? Bölgede bundan sonra neler beklenmeli? Dünya terör devleti İsrail'e 'dur' diyecek mi? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "İsrail’in üzerinde yapacağı olası kara harekatını domine edici, önleyici veya geciktirici bir diplomatik etkiyle karşı karşıya kalmış olabilir. Veya sahada bir riskle karşı karşıya kalmış olabilir." ifadelerini kullanarak İsrail'in en büyük korkulu rüyasının ne olduğunu anlattı.
Gazzeye kara harekatı mümkün mü? GAZZE'YE KARA HAREKATI MÜMKÜN MÜ?
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