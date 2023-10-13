Gazze’ye İsrail bombardımanı

İsrail Gazze sınırındaki Sderot’tan obüs atışlarına devam ediyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. Boyraz, “Çok büyük bir yığınak var burada.” dedi.

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