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Gazze’ye İsrail bombardımanı

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 17:32
İsrail Gazze sınırındaki Sderot’tan obüs atışlarına devam ediyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. Boyraz, “Çok büyük bir yığınak var burada.” dedi.
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