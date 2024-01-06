06 Ocak 2024, Cumartesi
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Gazze’ye insani yardım adı altında sinsi plan! İngiliz üslerinden İsrail’e silah sevkiyatı
İsrail, Gazze'de işgal ve katliamlarına ara vermeden devam ederken ABDabd başta olmak üzere Batı dünyası başka planlar peşinde koşuyor. Planların odağında ise Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. İngiliz üsleri vasıtasıyla İsrail'e silah sevkiyatı yapılıyor. Ayrıca İsrail-Hamas çatışmasını fırsat bilen pek çok ülke Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini Ada üstünden artırmış durumda.