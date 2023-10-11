Gazze'ye hava saldırısı sürüyor! A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

Gazze sınırından Kudüs'e geçen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu son durumu paylaştı. Kavasoğlu, "İsrail'de 1 buçuk saat önce OHAL ilan edildi. 9 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti. İsrail'in tek bir bina bile ayakta kalmayacak açıklamasının ardından 22 bin 639 konut, 10 sağlık kurumu, 48 okulun bombalandığı bilgisi verildi. Mısır'ın 6 saatlik ateşkes teklifine de henüz bir yanıt gelmedi." ifadelerini kullandı.