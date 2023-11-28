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Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de: Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız

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Giriş: 28.11.2023 18:28
Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz Gazze'deki ilk izlenimleri aktardı. Yorulmaz, "Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız. Gazze'de ambulans ihtiyacı var, araçlarımızı en kısa sürede götüreceğiz." dedi. Öte yandan Yorulmaz, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi'nin kapasitesinin oldukça büyük olacağını vurguladı.
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