Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de: Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız

Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz Gazze'deki ilk izlenimleri aktardı. Yorulmaz, "Sahra Hastanesi'ni en kısa sürede kuracağız. Gazze'de ambulans ihtiyacı var, araçlarımızı en kısa sürede götüreceğiz." dedi. Öte yandan Yorulmaz, Gazze'de kurulacak Sahra Hastanesi'nin kapasitesinin oldukça büyük olacağını vurguladı.