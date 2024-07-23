23 Temmuz 2024, Salı
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Gazze'ye gece boyunca bomba yağdı
Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek isteyen İsrail, hem Gazze'ye hem de Lübnan ve Yemen'e saldırılarını sürdürüyor. Peki Gazze'deki katliama ve bölgedeki çatışmalara dair son gelişmeler neler? Detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz aktardı.