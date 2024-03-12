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Gazze'ye deniz koridoru açıldı! Denizden yardım taşıyan ilk gemi Güney Kıbrıs'tan ayrıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 13:11
İşgalci İsrail aylar sonra Gazze'ye, Güney Kıbrıs üzerinden yardım girmesine izin vereceğini duyurmuştu. İnsani yardım taşıyan ilk gemi yola çıktı. KKTC’den ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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