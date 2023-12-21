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Gazze'ye bombardıman sürüyor! Kassam silah yapım aşamasını paylaştı | A Haber sıcak bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 09:46
Hamas'a bağlı Kassam Tugayları Gazze'ye saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusuya çatıştıkları anlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve tank imha edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgedeki son durumu aktardı.
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