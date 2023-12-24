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Gazze'ye 79 gündür ölüm yağıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 11:34
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 79'uncu gün. 20 binden fazla Filistinli katledilirken, Gazze enkaza dönmüş durumda. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver son durumu bölgeden aktardı.
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