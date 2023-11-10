Gazzeliler evlerine dönebilecek mi? Svillerin durumu ne olacak?

Katil İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar da Gazze'den güneye tehcir ediliyor. Yani adeta yerlerinden sürgün ediliyor.

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