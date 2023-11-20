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Gazzeli hastalar Türkiye’de! Sahra hastaneleri için kritik açıklama

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Giriş: 20.11.2023 16:42
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan kanser hastası Filistinliler Türkiye'de tedavi ediliyor. 61 hasta ve beraberindeki 49 refakatçıyla El-Ariş Havalimanından kalkan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanına indi. Hastaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Filistin'den Türkiye'ye şimdiye kadar 88 hastanın getirildiğini ifade etti.
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