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Gazzeli gazeteci Motaz Azaiza İsrail'in saldırılarında ailesini kaybetti

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 10:06
Gazzeli gazeteci Motaz Azaiza, İsrail'in saldırılarında ailesini, arkadaşlarını, komşularını kaybetti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Dünyanın her yerinde benim yaşımdaki erkekler kariyerleriyle, seyahatleriyle, sevdikleriyle ve geleceklerini planlamakla meşgul. Burada önümüzdeki 5 dakika için plan bile yapamıyorsunuz. İnşa ettiğimiz, hayalini kurduğumuz her şey yıkıldı" dedi.
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