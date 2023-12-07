07 Aralık 2023, Perşembe
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Gazzeli gazeteci Motaz Azaiza İsrail'in saldırılarında ailesini kaybetti
Gazzeli gazeteci Motaz Azaiza, İsrail'in saldırılarında ailesini, arkadaşlarını, komşularını kaybetti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Dünyanın her yerinde benim yaşımdaki erkekler kariyerleriyle, seyahatleriyle, sevdikleriyle ve geleceklerini planlamakla meşgul. Burada önümüzdeki 5 dakika için plan bile yapamıyorsunuz. İnşa ettiğimiz, hayalini kurduğumuz her şey yıkıldı" dedi.