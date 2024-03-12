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Gazzeli Enes’in isyanı: Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 08:46
A Haber aylardır Gazze'deki katliamı ekranlarından dünyaya duyuruyor. İsrail ise sivilleri katletmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise sadece bombardımandan değil açlık ve susuzluk yüzünden ölmekle de karşı karşıya. Yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Havadan gönderilen yardımların peşinden koşan Gazze'li Enes'in isyanını izliyoruz.
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Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar
"Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar"
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