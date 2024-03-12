12 Mart 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gazzeli Enes’in isyanı: Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar
A Haber aylardır Gazze'deki katliamı ekranlarından dünyaya duyuruyor. İsrail ise sivilleri katletmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise sadece bombardımandan değil açlık ve susuzluk yüzünden ölmekle de karşı karşıya. Yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Havadan gönderilen yardımların peşinden koşan Gazze'li Enes'in isyanını izliyoruz.