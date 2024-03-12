Gazzeli Enes’in isyanı: Yardımları denize atıyorlar, bizi aşağıladılar

A Haber aylardır Gazze'deki katliamı ekranlarından dünyaya duyuruyor. İsrail ise sivilleri katletmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise sadece bombardımandan değil açlık ve susuzluk yüzünden ölmekle de karşı karşıya. Yardımlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyor. Havadan gönderilen yardımların peşinden koşan Gazze'li Enes'in isyanını izliyoruz.

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