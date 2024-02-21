Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi

İsrail soykırımı en çok çocukları etkiliyor. Küçük bedenleriyle hem bombalardan kaçıyor, hem yemek bulmaya çalışıyorlar. Üstelik çoğunun ailesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

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