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Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:28
İsrail soykırımı en çok çocukları etkiliyor. Küçük bedenleriyle hem bombalardan kaçıyor, hem yemek bulmaya çalışıyorlar. Üstelik çoğunun ailesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
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Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi
Gazzeli çocukların açlıkla mücadelesi
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