Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup: Umudumuz Allah’tan sonra sizdedir

Gazze'nin çocukları Başkan Erdoğan'a yazdıkları mektupla seslendi. "Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın!" ifadeleri kullanıldı.

