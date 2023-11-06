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Gazzeli baba kucağında oğlunun cansız bedenini taşıdı: Filistin'e feda olsun

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:53
Katil İsrail'in aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den acı dolu görüntüler gelmeye devam ediyor. Kucağında oğlunun cansız bedenini taşıyan bir baba, "Filistin'e feda olsun" diyerek feryat etti.
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