Gazzeli 6 yaşındaki Hind’in telefondaki feryadı!

Gazze'de 12 gün önce ağlayarak ekiplerden telefonda yardım isteyen 6 yaşındaki Hind'in ve yakınlarının katledildiği ortaya çıktı. Onlara yardıma giden ambulans da İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda, iki sağlık görevlisi de öldürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN