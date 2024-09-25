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Gazzeli 6 yaşındaki Hind'in telefondaki feryadı!

Gazzeli 6 yaşındaki Hind'in telefondaki feryadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 01:01
Gazze'de 12 gün önce ağlayarak ekiplerden telefonda yardım isteyen 6 yaşındaki Hind'in ve yakınlarının katledildiği ortaya çıktı. Onlara yardıma giden ambulans da İsrail tarafından bombalandı. Saldırıda, iki sağlık görevlisi de öldürüldü.
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