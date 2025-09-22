22 Eylül 2025, Pazartesi

Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler! Göç yolunda yan yana duran 3 can…

Gazze’den yürekleri parçalayan görüntüler! Göç yolunda yan yana duran 3 can…

Giriş: 22.09.2025 09:54
Bebek arabasının içinde 3 arkadaş... Gazzeli bir çocuk, bir kedi ve bir güvercin...
