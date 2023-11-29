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Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi! A Haber canlı yayınında saniye saniyesine aktarıldı

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Giriş: 29.11.2023 18:39
Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi yapılmaya devam ediyor. 23 hasta, 21 refakatçi Gazze'den uçakla Türkiye'ye getirildi. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında o anları saniye saniyesine aktardı.
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