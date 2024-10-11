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Gazze’den sonra Beyrut’ta enkaza döndü! A Haber görüntüledi

Gazze’den sonra Beyrut’ta enkaza döndü! A Haber görüntüledi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:28
1 yıldır Gazze’yi havadan karadan ve denizden bombalayarak terör devleti İsrail aynı stratejiyi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta uyguluyor. Dün gece bombalanan ve enkaza dönen noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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