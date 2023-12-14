Gazze’den saha analizi! İsrail askerlerine Gazze sokaklarında pusu

Bölge bölge neler yaşanıyor, paylaşılan görüntülerin anlamı ne? Gazze halkı bu zamana kadar taşla kendini savunurken artık İsrail’in silahıyla onları vuruyor. Gazze’den gelen sıcak görüntüleri A Haber’de uzman isimler yorumladı.

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