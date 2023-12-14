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Gazze’den saha analizi! İsrail askerlerine Gazze sokaklarında pusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 23:44
Bölge bölge neler yaşanıyor, paylaşılan görüntülerin anlamı ne? Gazze halkı bu zamana kadar taşla kendini savunurken artık İsrail’in silahıyla onları vuruyor. Gazze’den gelen sıcak görüntüleri A Haber’de uzman isimler yorumladı.
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Gazze’den saha analizi!
Gazze’den saha analizi!
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