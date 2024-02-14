14 Şubat 2024, Çarşamba
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Gazze’den MİT operasyonuyla çıkarıldılar! Filistin asıllı Alman aileyi Gazze’den MİT çıkardı
Filistin asıllı Almanya vatandaşı Loay El-Basyuni Gazze'de mahsur kalan ailesi için Alman ve Amerikan makamlarına çağrıda bulundu. Ancak kurtarılacaklar listesinde olmalarına rağmen aile için kimse harekete geçmedi. Oğul Basyuni'nin çağrısına yanıt veren tek ülke Türkiye oldu. MİT'in başarılı operasyonu ile Basyuni'nin anne ve babası kurtarıldı.