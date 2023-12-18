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Gazze'den hasta nakli! 102 Hasta daha Ankara’da

A Haber
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Giriş: 18.12.2023 16:25
Gazze’den 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize askeri uçakla getirildi. A Haber muhabiri Merve Pekmez o noktadan detayları aktardı.
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