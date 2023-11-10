10 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazze’den çıkan gazeteci Haruda anlattı: Anlatacak kelime yok, İsrail sivilleri katlediyor
Gazze'de yaşanan soykırımı bu kez çifte vatandaşlıkları sayesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte kentten çıkabilen gazeteci Amira Haruda anlattı. İsrail'in acımasızca her yeri hedef aldığını söyleyen Gazzeli kadın gazeteci, yaşanan katliamı gözler önüne serdi.