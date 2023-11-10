Gazze’den çıkan gazeteci Haruda anlattı: Anlatacak kelime yok, İsrail sivilleri katlediyor

Gazze'de yaşanan soykırımı bu kez çifte vatandaşlıkları sayesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte kentten çıkabilen gazeteci Amira Haruda anlattı. İsrail'in acımasızca her yeri hedef aldığını söyleyen Gazzeli kadın gazeteci, yaşanan katliamı gözler önüne serdi.

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