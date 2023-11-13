Gazze'deki yıkım uydu görüntülerinde! İsrail soykırımında Gazze'de binlerce yerleşim alanı yok oldu

7 Ekim'den bu yana katil İsrail ordusu Gazze'yi aralıksız bombalıyor. Gazze'de binlerce yerleşim alanı yok oldu. Bu uydu görüntüleri ise Gazze'nin son hali...

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