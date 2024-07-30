Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor! A Haber'de çarpıcı sözler: Hiçbirisi Gazze'deki katliama üzülmüyor

Gazze'deki soykırıma dünyanın sesini çıkarmamasına isyan eden Gazeteci Murat Özer, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "Ne Hizbullah, ne Esad rejimi, ne Mısır rejimi, ne Ürdün ne de Lübnan hiçbirisi Gazze'de katledilen Müslümanlar, o mazlum çocuklar için üzüldüklerine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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