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Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor! A Haber'de çarpıcı sözler: Hiçbirisi Gazze'deki katliama üzülmüyor

Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor! A Haber'de çarpıcı sözler: Hiçbirisi Gazze'deki katliama üzülmüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 00:49
Gazze'deki soykırıma dünyanın sesini çıkarmamasına isyan eden Gazeteci Murat Özer, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "Ne Hizbullah, ne Esad rejimi, ne Mısır rejimi, ne Ürdün ne de Lübnan hiçbirisi Gazze'de katledilen Müslümanlar, o mazlum çocuklar için üzüldüklerine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.
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