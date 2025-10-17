Gazze’deki silahlı çetelere İsrail desteği! Katil Netanyahu: Çetelere silah dağıttık

Gazze'de ateşkesin ardından silahlı çeteler ortaya çıktı. Bu çetelerin arkasında kim var sorusuna yanıt ise 5 Haziran tarihinde İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çeteleri Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etmişti. İşte bu çetelere karşı Hamas'ın harekete geçmesi ABD'yi kızdırdı. ABD Başkanı Trump "Hamas Gazze'de insanları öldürmeye devam ederse onları öldürmekten başka çaremiz kalmaz." tehdidinde bulundu.

