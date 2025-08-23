23 Ağustos 2025, Cumartesi

Gazze'deki kıtlık kanıtlarla doğrulandı! İsrail insani yardımlara engelliyor
Gazze’deki kıtlık kanıtlarla doğrulandı! İsrail insani yardımlara engelliyor

Gazze'deki kıtlık kanıtlarla doğrulandı! İsrail insani yardımlara engelliyor

Giriş: 23.08.2025 13:36
Birleşmiş Milletler Gazze'de İsrail eliyle resmen kıtlık yaşandığını ilan etti. Kentin büyük bölümünde insanlar açlık yoksulluk ve ölümle karşı karşıya. Diğer yandan İsrail, Hamas ateşkesi kabul etse bile Gazze'yi işgal edeceklerini duyurdu. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.
