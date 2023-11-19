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Gazze'deki 44 Türk vatandaşı İstanbul'da

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 15:54
Gazze'den çıkarılan Türk vatandaşları İstanbul'da. Mısır'a geçen 44 Türk vatandaşı taşıyan uçak İstanbul'a indi. A Haber muhabiri Esra Akyürek İstanbul Havalimanı'ndan son durumu aktardı.
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