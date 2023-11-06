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Gazze’de yine dumanlar yükseliyor! İsrail havadan yine bombardıman tuttu

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 14:57
Katil İsrail’in uçakları Gazze’de sivil halkın üzerine ölüm kusmaya devam ediyor. Gazze’de insanların sığındığı yakın bir bölgeye bombardıman yapıldı. Bölgeden yoğun şekilde dumanlar yükseldi. İşte tüm detaylar…
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