Gazze’de yine dumanlar yükseliyor! İsrail havadan yine bombardıman tuttu

Katil İsrail’in uçakları Gazze’de sivil halkın üzerine ölüm kusmaya devam ediyor. Gazze’de insanların sığındığı yakın bir bölgeye bombardıman yapıldı. Bölgeden yoğun şekilde dumanlar yükseldi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN