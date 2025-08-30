30 Ağustos 2025, Cumartesi

Gazze'de yapay zeka destekli katliam! İsrail'in Gazze'de dijital ölüm listeleri
Gazze’de yapay zeka destekli katliam! İsrail’in Gazze’de dijital ölüm listeleri

Gazze'de yapay zeka destekli katliam! İsrail'in Gazze'de dijital ölüm listeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 14:33
Yapay zekanın sistemli bir katliam aracı haline gelip gelmeyeceği sorusu yeniden gündemde. Bir yıl önce ikiz bebeklerinin doğum belgelerini aldığı sırada evlatlarının ölüm haberiyle yıkılan Gazzeli baba Muhammed El-Kumsan’ın evine yapılan saldırı, bu tartışmayı alevlendirdi. Perspektif’in yeni bölümünde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında kullandığı yapay zeka sistemleriyle Gazzelileri nasıl hedef aldığını ekranlarınıza taşıyoruz...
