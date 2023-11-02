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Gazze'de tüm ailesini kaybetti! İsrail bombardımanından sadece kendisi ve kuşu kurtuldu

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 11:06
Bu çocuk Gazze'de bombalanan evinin enkazından ailesini kaybetti. Sadece kuşu ve kendisi sağ kurtuldu.
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