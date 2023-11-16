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Gazze'de taktik savaşları! Hamas'ın savunma planı gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı

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Giriş: 16.11.2023 22:04
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamında 41. güne girildi. Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, Hamas’ın savunma planını gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de yorumlandı. Güçlüer, "İsrail acımasızca sivil insan öldürüyor. Kaç tane Hamas askerini öldürmüş, kaç tane Hamas’a ait sığınak cephane veya malzeme bulmuş. Bu kadar girmeler, hareketler yapılıyor. İsrail bunların sonucunda kaç tane yerleşimini kalıcı hale getirebilmiş. Girebilirseniz, ancak kalabiliyor musunuz? Hayır. Siz orada konu mankenliği yapıyorsunuz." dedi.
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