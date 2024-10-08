Gazze'de soykırımın 1. yılı! 85 bin ton bomba ile katliam

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de masumları hedef alarak düzenlediği katliamın üzerinden tam 1 yıl geçti. Soykırım saldırılarında 41 bini aşkın sivil katledildi ve Gazze yerle bir edildi. Katliam saldırılarını hız kesmeden sürdüren katliam ordusu başta çocuk ve kadınlar olmak üzere Filistinlileri öldürmeye devam ederken sivillerin sığındığı noktalar da kasıtlı olarak hedef alınarak yıkılıyor.Gazze, 2. Dünya Savaşında on binlerce ton bombanın atıldığı şehirleri ikiye katladı çünkü işgalciler tarafından Gazze'de 1 yılda tam 85 bin ton bomba kullanıldı. Katliamın 1. yılını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.