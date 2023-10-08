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Gazze’de sivil yerleşim yerleri bombardıman altında! Çarpıcı sözler: Burada bir soykırım var

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 17:06
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Burada İsrail çok büyük çaplı bir soykırıma hazırlandığını görüyorsunuz. Bu saldırıyı bahane ederek İsrail’in Gazze’de özellikle taş üstünde taş bırakmayacak bir saldırının da hazırlığını yaptığını görüyorsunuz. Bu normal bir durum değil. Burada bir soykırım var burada büyük bir katliam var. Netanyahu’nun İsrail’in bu saldırıyı fırsat bilerek belki de saldırının arka planında bu ortamın hazırlayıcısı olarak büyük bir soykırıma hazırlandığını bilmekte fayda var." dedi.
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Burada bir soykırım var
"Burada bir soykırım var"
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