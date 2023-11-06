06 Kasım 2023, Pazartesi
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Gazze’de sığınacak yer yok! Hastane okul ve binlerce kişinin sığındığı kamplar hedefte
İsrail'in Gazze şeridine saldırıları artarak sürüyor. İşgal kuvvetleri son 24 saatte Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı. Artık bölgede sığınacak bir yer kalmadı. Hastane okul ve binlerce kişinin sığındığı kamplar katil İsrail’in hedefleri arasında yer alıyor.