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Gazze'de sahadaki son durum en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı

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Giriş: 17.11.2023 22:46
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamında 42. güne girildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Gazze'de sahadaki son durumu gerçekle örtüşen en etkili harita üzerinden A Haber'de aktardı.
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