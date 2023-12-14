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Gazze'de mülteci kampı su altında! Yoğun yağış sebebiyle Cibaliye Mülteci Kampı'nı su bastı

A Haber
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Giriş: 14.12.2023 17:38
Filistinliler bölgede kurulan çadırlarda kalıyor. Soğuk hava ve yağışların başlamasıyla koşulların daha da zorlaştığı aktarılıyor. Yoğun yağış sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı yağmur suları altında kaldı.
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