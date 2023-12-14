Gazze'de mülteci kampı su altında! Yoğun yağış sebebiyle Cibaliye Mülteci Kampı'nı su bastı

Filistinliler bölgede kurulan çadırlarda kalıyor. Soğuk hava ve yağışların başlamasıyla koşulların daha da zorlaştığı aktarılıyor. Yoğun yağış sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı yağmur suları altında kaldı.

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