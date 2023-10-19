Gazze’de kurtarma anları

İsrail, Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlıların yaşadığı bir bölgeye bombalı saldırı düzenledi. Çok sayıda ev yıkıldı. İnsanlar enkaz altında kaldı. Yaralıları kurtarma çalışmaları Filistinli bir genç tarafından saniye saniye görüntülendi.

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