Gazze’de kırılgan ateşkes! Netanyahu yargılanacak mı?

Giriş: 17.10.2025 13:29
İsrail'in iki yılı aşkın bir süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 10 Ekim itibariyle ateşkese ulaşıldı. Peki, bundan sonra ne olacak? Bölgede daimi ateşkes sağlansa dahi uluslararası hukuku çiğneyen ve savaş suçu işleyen Netanyahu yargılanacak mı? Türkiye dahil diğer ülkeler İsrail ile diplomatik ilişkilerini bundan sonra nasıl sürdürecek? Uzmanına sorduk…
