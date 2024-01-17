Gazze’de katliamında 103. gün | İnsani yardım için anlaşma! İsrailli binbaşı öldürüldü

İsrail'in gazze'ye yönelik saldırılarının 103'üncü gününde can kaybı 24 bin 448'e yükseldi. Peki gün içerisinde bölgede hangi gelişmeler yaşandı? İşte tüm detaylar…

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