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Gazze’de katliamında 103. gün | İnsani yardım için anlaşma! İsrailli binbaşı öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 20:49
İsrail'in gazze'ye yönelik saldırılarının 103'üncü gününde can kaybı 24 bin 448'e yükseldi. Peki gün içerisinde bölgede hangi gelişmeler yaşandı? İşte tüm detaylar…
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