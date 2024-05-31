Gazze'de katliam Kudüs'te ibadete engel! Çok sayıda Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giremedi

Gazze’de katliam sürerken Doğu Küdüs’te ise zulüm devam ediyor. İsrail'in çıkardığı tüm zorluklara ve engellemelere Filistinliler cuma namazı için Mescid-i Aksa'da kıldı.

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