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Gazze'de katliam Doğu Kudüs'te zulüm

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 13:21
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Bugün katliamın gölgesinde 15'inci cuma. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten son durumu aktardı.
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