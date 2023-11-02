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Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 14:03
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı.
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