Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı.

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